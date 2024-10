'Ainda Estou Aqui' é premiado em festival de cinema no Canadá

Novo longa de Walter Salles, Ainda Estou Aqui segue acumulando elogios internacionalmente. Exibido no Vancouver International Film Fest, o filme estrelado por Fernanda Torres e Selton Mello conquistou o "Audience Award - Special Presentation", prêmio dedicado à produção favorita do público do festival.

Ao todo, Ainda Estou Aqui recebeu mais de 40 mil votos do público, rendendo novo troféu para o longa. Até o momento, o filme já venceu um Critics Choice Award (Melhor Atriz em Filme Internacional) e levou os prêmios de Melhor Roteiro e Green Drop Award - dado a filmes que representam "valores da ecologia e do desenvolvimento sustentável" - no Festival de Veneza.

Ainda Estou Aqui seguirá na busca por mais prêmios, tendo sido selecionado para representar o Brasil no Oscar 2025, que ocorre em 2 de março.

Exibido em diversos festivais internacionais, Ainda Estou Aqui estreia no circuito comercial nacional em 7 de novembro.