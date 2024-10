'O Auto da Compadecida 2' ganha clipe com nova música de Maria Bethânia; veja vídeo

Sequência de um dos maiores sucessos do cinema nacional, O Auto da Compadecida 2 ganhou um novo clipe que destaca cenas de Nossa Senhora, interpretada no novo filme por Taís Araújo. O vídeo conta ainda com uma prévia de Fiadeira, nova canção de Maria Bethânia gravada para integrar a trilha sonora do longa.

Fiadeira tem composição de Juliano Holanda e foi lançada em 12 de outubro, quando se celebra o Dia da Nossa Senhora Aparecida.

O Auto da Compadecida 2 conta com os retornos de Selton Mello e Matheus Nachtergaele como Chicó e João Grilo, respectivamente, e de Enrique Diaz e Virginia Cavendish. O elenco tem ainda Taís Araújo, Eduardo Sterblitch, Fabiula Nascimento, Humberto Martins e Juliano Cazarré.

Quando estreia 'O Auto da Compadecida 2'

A estreia do filme será em 25 de dezembro.