Musical sobre os 40 anos de história dos Paralamas do Sucesso estreia no Rio

O musical Vital - O Musical do Paralamas acaba de estrear no Teatro Clara Nunes Mais, no Rio. O espetáculo repassa a carreira de uma das bandas mais importantes do rock brasileiro, Os Paralamas do Sucesso, há mais de 40 anos formada por Herbert Vianna (voz e guitarra), Bi Ribeiro (baixo) e João Barone (bateria).

No palco, eles serão interpretados por Rodrigo Salva (Herbert Vianna), Franco Kuster (João Barone) e Gabriel Manita (Bi Ribeiro). Nando Motta é alternante no papel de Herbert Vianna. O musical deve chegar a São Paulo em maio de 2025.

Com texto de Patrícia Andrade, a mesma de espetáculos como Elis, A Musical e Cássia Eller - O Musical, e direção de Pedro Brício, o musical traz histórias como o primeiro show no Circo Voador, abrindo a noite para Lulu Santos, e a estreia da banda no Rock in Rio. Em ordem não cronológica, o roteiro também aborda o acidente sofrido por Herbert Vianna em 2001, que o deixou paraplégico e matou sua mulher, Lucy.

O nome do musical faz alusão ao primeiro sucesso da banda, Vital e Sua Moto, composição de Herbert que começou a tocar na rádio Fluminense e ajudou a banda a ficar conhecida. A música foi lançada no álbum Cinema Mudo, o primeiro do trio.

Quem também participou da escolha do elenco foi o empresário José Fortes, que está com a banda há mais de 40 anos. Fortes, conhecido como o "quarto paralama", conheceu Herbert na Faculdade de Arquitetura e aceitou ser empresário dos amigos quando o grupo ainda fazia seus primeiros shows, em 1983. Fortes será interpretado pelo ator Hamilton Dias.