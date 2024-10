'Irmãos Menendez': entenda o que o ex-menudo Roy tem a ver com o caso

A popularidade do documentário "O Caso dos Irmãos Menendez", lançado pela Netflix, relembrou uma conexão pouco conhecida entre o julgamento de Lyle e Erik Menendez e a boy band Menudos, que era agenciada pelo pai da dupla, Jose Menendez. Roy Rosselló, um dos membros do grupo latino, acusou, em documentário lançado nos Estados Unidos em 2023, o patriarca Menendez - à época, vice-presidente executivo da gravadora RCA - de abuso sexual.

Em "Menendez + Menudos: Boys Betrayed", ainda não lançado no Brasil, Roy revela ter sido alvo de abusos de Menendez aos 14 anos, durante uma viagem à casa da família no estado norte-americano de Nova Jersey. O depoimento vai ao encontro das acusações de Lyle e Erik que, na época do julgamento, acusaram o pai de seguidos abusos sexuais, físicos e morais.

As acusações de Roy foram incluídas num pedido de anulação da pena dos irmãos Menendez feito pelos advogados de Lyle e Erik.