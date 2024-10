Diretor de 'Eu, Robô' acusa Musk de roubar ideias: 'Pode devolver meus projetos?'

As novidades reveladas pela Tesla, às quais Proyas se refere, são dois protótipos de carros autônomos, Cybercab e Robovan, além do robô humanoide Optimus.

O evento foi realizado nos estúdios da Warner Bros., na Califórnia, e batizado de "We, Robot", justamente em referência à obra de Asimov.

Para argumentar sobre o suposto plágio, Proyas compara em imagens a força policial autônoma de Eu, Robô ao robô Optimus; um transporte do filme ao Robovan da Tesla; e um carro futurista também visto no longa ao Cybercab.

O design futurista do Cybercab de Musk tem portas que abrem para cima e comporta dois passageiros, dispensando um motorista. Trata-se do protótipo do primeiro carro totalmente autônomo da Tesla, projetado para realizar serviços de robô-táxi sem intervenção humana. Já o Robovan é um veículo elétrico pensado para transporte de passageiros e comporta até 20 pessoas.