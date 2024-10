Advogados de P. Diddy fazem acordo e caso será investigado em sigilo

Os advogados de Sean Diddy Combs, acusado de tráfico sexual e extorsão, entre outros crimes, fecharam acordo de confidencialidade sobre o caso com os promotores de Nova York. Junto da decisão, confirmada na quinta-feira, 10, foi decidida a data do julgamento do rapper: 5 de maio de 2025.

Na quarta-feira, 9, a defesa de Diddy alegou que o governo teria "vazado informações do caso para desestabilizar o tribunal". O memorando dos advogados, segundo a Variety, aponta quatro táticas de má conduta do governo, mas o principal ponto levantado foi o vazamento do vídeo em que o rapper espanca a ex-namorada, Cassie Ventura.

A agressão foi filmada por uma câmera de segurança em um corredor de hotel, em 2016, e é um dos pilares do caso. Segundo a defesa, nem Ventura nem um terceiro indivíduo seriam responsáveis pelo vazamento, visto que ela teria descrito a agressão com outros detalhes e que terceiros teriam tentado vender as imagens captadas. Isso apontaria, acreditam, para uma vazamento da promotoria.