'Chaves' volta ao SBT com episódio clássico de Acapulco e fãs comemoram

Chaves voltou ao SBT. O seriado foi exibido hoje entre as 14h e as 14h45 pela emissora, logo após Chapolin. O episódio escolhido para o retorno depois de cerca de quatro anos fora da TV por conta de direitos autorais foi o que os personagens viajam para Acapulco (ou Guarujá, como ficou conhecido na dublagem tradicional.

No X (antigo Twitter) diversos usuários comemoraram o fato. Hashtags como #ChavesNoSBT e #Chavinho chegaram a figurar entre as mais comentadas no Brasil ao longo da exibição.

Os episódios escolhidos foram História da Bruxa e O Abominável Homem das Neves (Chapolin) e Vamos Todos à Acapulco, Os Farofeiros (parte 2) e Os Farofeiros (parte 3) (Chaves).