Anna Kendrick se abala ao lembrar de pressão por nudez aos 19 anos

Conhecida por seus papéis humorísticos e leves em filmes como A Escolha Perfeita e Amor Sem Escalas, Anna Kendrick fez sua estreia na direção no suspense que estreia esta semana, A Garota da Vez. Focado na história real do serial killer Rodney Alcala, o filme também traz Kendrick no papel de uma atriz aspirante, e ela conversou com o The Guardian sobre uma cena específica em que sua personagem fica desconfortável em um teste de elenco.

Na cena de A Garota da Vez, sua personagem Sheryl está conversando sobre um papel com dois produtores que lhe perguntam se ela estaria confortável com cenas de nudez. Ao responder que não, um dos produtores aponta para os seus seios e diz "tenho certeza que eles são bonitos". O momento, segundo a atriz, foi retirado de uma experiência real.

"Isso foi tirado palavra por palavra de algo que aconteceu comigo quando eu tinha 19 anos", explicou a atriz. Na matéria, o The Guardian descreve que Kendrick esconde lágrimas ao relembrar a experiência, e tenta continuar falando apesar de um visível abalo emocional. Questionada se está bem, ela responde: "Sim. Eu.. Tive experiências em que eu descobri de mudanças de figurino que a figurinista não havia me falado, provavelmente porque ela sentiu que estava de mãos atadas. É como se você não conseguisse entender. 'Pera, por que eu estaria usando um biquíni nesta cena?'".

Sem revelar o filme que lhe rendeu a experiência traumática, Kendrick falou sobre as modificações na indústria e se mostrou aliviada por uma mudança de comportamento: "Fico grata que isso acontece bem menos hoje. E quando você diz que está desconfortável, existe mais uma cultura de ser levada à sério".

Kendrick foi indicada ao Oscar por seu papel coadjuvante em Amor Sem Escalas, de 2010. Sua estreia na direção, A Garota da Vez, está em cartaz nos cinemas.