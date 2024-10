Raquel Brito sobre deixar 'A Fazenda': 'Não esperava que fosse sair dessa forma'

Raquel Brito se manifestou pela primeira vez desde que foi obrigada a deixar A Fazenda na última segunda-feira (7). Em um vídeo postado no Instagram, a ex-peoa, ainda no hospital, tranquilizou os fãs, dizendo estar bem e cuidada pelos "melhores profissionais de São Paulo". Ela lamentou sua saída do reality rural. "Não esperava nunca que eu fosse sair dessa forma, por motivos que podem ocorrer com qualquer pessoa", disse.

"Estou bem. Fui muito bem assistida, tenho que agradecer a Deus por estar comigo naquele momento, só ele sabe o que eu senti", disse Raquel em vídeo postado no stories de seu perfil na última quarta-feira (9). "Quero agradecer também a toda a equipe do programa porque foi tudo muito ágil, me ajudaram muito."

A ex-peoa ainda pediu para que os internautas parem de especular e espalhar rumores sobre a razão da sua internação. "[Os rumores] não têm nenhum pingo de verdade."

Raquel afirmou ainda que, em breve, se pronunciará sobre sua condição, mas que, no momento, está focada em sua saúde. "Peço que vocês aguardem. A equipe vai se pronunciar em relação a tudo. Obrigada pelo carinho de vocês. Estou bem e vou permanecer assim."