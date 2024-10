Flip 2024 começa diferente, com mudança de local da tenda principal

A 22ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty, a Flip, começa nesta quarta-feira, 9, ocupando novos espaços na cidade fluminense. A principal novidade envolve o Auditório da Matriz, onde ocorrem as mesas principais.

Agora, ela foi montada ao lado da Igreja da Matriz, local onde antes era ocupado pela Livraria da Flip. Com isso, houve uma ligeira diminuição no número de assentos disponíveis: de 199 para 171. "Nosso proposta sempre foi o de adaptar a cidade aos amantes da literatura. Os novos ambientes foram criados para inspirar as pessoas", comenta Mauro Munhoz, diretor artístico da Flip.

Na primeira edição do evento, em 2003, as mesas principais ocuparam um salão da Casa de Cultura. No ano seguinte, com o sucesso da estreia, foi criada a primeira tenda, com mais lugares e localizada do outro lado do rio que passa próximo à Igreja da Matriz. Em seguida, o auditório mudou de margem e ficou mais próximo da igreja. Agora, esse espaço passa a ser ocupado pela Livraria da Flip, administrada pela Livraria da Travessa.

Outra novidade é a criação da Flip+, conjunto de espaços que inclui a Casa da Cultura, Cinema da Praça, Casa Flip + CCR, Auditório da Praça (que continua no mesmo lugar) e Auditório do Areal. No novo espaço do Areal, localizado do outro lado da ponte em relação ao Centro Histórico, ficam as tendas das editoras independentes. Mas nem todas ficaram satisfeitas com a novidade, pois, localizado depois de barracas que vendem produtos diversos e alimentação, o espaço pode ficar distante do público.