Neta de Elis Regina estreia nos palcos cantando música da avó

Rafaela Mariano, de 18 anos, neta da cantora Elis Regina (1945-1982), fez sua estreia nos palcos. Ela cantou ao lado o pai, o cantor e músico Pedro Mariano, em um evento promovido pela Bradesco Seguros no Teatro Bradesco, em São Paulo, na tarde desta terça-feira, 8.

O que aconteceu

Eles escolheram a música Redescobrir, de Gonzaguinha, lançada por Elis em 1980, no álbum Saudade do Brasil. Registros da apresentação foram publicados no Instagram por Rafaela, Pedro, amigos da família e fãs. Ao fundo, no telão, é possível ver fotos e imagens de Elis.

Rafaela agradeceu ao pai por acompanhá-la em sua estreia nos palcos. "Obrigada por compartilhar esse sonho comigo. Você é o melhor amigo que eu poderia ter, em todas as minhas antigas e futuras vidas. Só vai ter você, sempre. Obrigada, papai!".