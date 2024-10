Com US$ 1,6 bilhão, Taylor Swift se torna cantora mais rica do mundo

Taylor Swift se tornou bilionária, no ano passado com o sucesso de sua turnê mundial. A fortuna de 1,6 bi de dólares inclui os lucros da turnê, junto com suas propriedades imobiliárias e o rendimento dos relançamentos de seus álbuns antigos, repaginados e regravados como Taylor's Version.

Este ano, a artista ainda lançou o seu mais recente trabalho, The Tortured Poets Department, que se tornou o seu álbum que permaneceu mais tempo no topo da lista de vendas nos Estados Unidos - 14 semanas. A turnê da cantora continua por cidades de todo o planeta, com encerramento previsto para dezembro.