Isabel Veloso mostra preocupação com crescimento de tumor durante gestação

Isabel Veloso e o marido, Lucas Borba, revelaram que o tumor da influenciadora voltou a crescer durante sua gestação. Nesta segunda-feira, 7, Isabel usou suas redes sociais para falar sobre a situação. Ela fez quimioterapia, transplante de medula óssea e estava em remissão desde de novembro do ano passado.

"Sobre meu quadro clínico... logo trago informações a vocês, ainda quero saber mais algumas direções, e ainda hoje vou falar com a equipe do meu pré-natal", escreveu. Em seguida, ela publicou uma foto de sua barriga e escreveu: "meu milagre".

No sábado, 5, Lucas Borba já havia falado sobre o assunto com seus seguidores no Instagram. "Hoje o novo laudo mostrou que o tumor, que não faz parte da minha esposa, mas está nela, cresceu em alguns lugares preocupantes e como estamos esperando o Arthur nos deixa mais preocupados ainda".

Em seguida, o marido de Isabel Veloso continuou: "E o que eu sinto por todos aqueles que zombaram e humilharam Isabel, acusando-a de mentir para ganhar fama, é desprezo e ódio. Todos, sem exceção, irão pagar por isso! Sem exceção!". Ele também compartilhou uma foto ao lado da mulher em seu Instagram, destacando que está ao seu lado para "enfrentar cada obstáculo com força e coragem".

Quem é Isabel Veloso

A influenciadora viralizou em 11 de agosto após revelar uma gravidez em meio a um diagnóstico de câncer terminal. No dia 9 de setembro, anunciou que o bebê será um menino de nome Arthur. Atualmente, ela conta com 3,3 milhões de seguidores no Instagram.

Em tratamento contra o Linfoma de Hodgkins desde 2021, quando tinha 18 anos, a influenciadora revelou à época que seu maior receio não era a gravidez em si, mas sim o fato de se tornar mãe: "Porque eu não sei se quando meu filho nascer, se eu vou ser mãe para vida inteira dele, para a infância inteira".