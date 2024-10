Chris Brown: ingressos esgotam em uma hora e cantor fará mais um show em SP

Depois de 14 anos sem se apresentar no Brasil, os 50 mil ingressos colocados à venda para o show do cantor Chris Brown no dia 21 de dezembro no Allianz Parque se esgotaram em uma hora. Com o sucesso, mais uma apresentação do cantor foi anunciada pelas produtoras Live Nation Brasil e 30e.

O início da venda de ingressos para a nova data começa nesta quarta-feira, 3, a partir das 15h, no site da Ticketmaster. O público também poderá adquirir os ingressos na bilheteria oficial, que fica no Shopping Ibirapuera (Av. Ibirapuera, 3103).

Após passar com a tour 11:11 pelos Estados Unidos, Canadá e Europa, Chris Brown chega ao Brasil com uma performance diferente do que vinha apresentando. Como o cantor não vem ao Brasil desde 2010, ele escolheu fazer um show de greatest hits no País. O público pode esperar por Under the Influence, Loyal, No Guidance e mais um punhado de sucessos do cantor.

O cantor, um dos ícones do R&B, lançou no ano passado, seu 11º álbum, o 11:11, no qual mistura o gênero que o consagrou com pop, afrobeats e dancehall, conectando o R&B com novos públicos e novas tribos. O disco atingiu o primeiro lugar na parada de álbuns de R&B da Billboard. Um de seus hits, Summer Too Hot, recebeu uma indicação ao Grammy.

Ao longo de sua carreira, Chris Brown também virou notícia ao ter revelada sua agressão à cantora Rihanna, quando os dois namoravam em 2009. O cantor deu sua versão dos fatos em um documentário sobre sua vida, Chris Brown: Welcome To My Life, que não está disponível no Brasil.