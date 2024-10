Lady Gaga detalha seu pedido de casamento por Michael Polansky

Em entrevista para promover o lançamento de Coringa: Delírio a Dois, Lady Gaga participou do programa de Jimmy Kimmel e compartilhou detalhes de seu noivado com Michael Polansky. Pela primeira vez, a atriz e cantora falou como foi o seu pedido de casamento, e também contou seus planos para a cerimônia.

Relembrando o pedido, que aconteceu em março, Gaga disse ter ficado frustrada pela data [de seu aniversário] ter passado e ele não ter pedido sua mão em casamento. "Ele me pediu logo depois do meu aniversário. E meu aniversário tinha passado e eu fiquei 'poxa, achei que ele ia me pedir'", disse. "Ele me fez um jantar lindo de aniversário e daí nós fomos em uma viagem juntos, e fizemos uma escalada".

Ela continuou, contrariando expectativas de que o pedido aconteceria no topo da montanha: "A gente escalou até o topo, olhamos a vista, tiramos algumas fotos e daí descemos e estávamos andando de volta para o quarto. A gente estava conversando e ele disse Foi algo muito Michael, ele perguntou se ele poderia me perguntar. Ele queria saber se poderia pedir, antes de pedir."

Questionada pelo apresentador dos motivos pelos quais Polansky não fez a proposta no topo da montanha, Gaga defendeu seu noivo. "Foi inteligente e seguro. Ele não ajoelhou, mas eu sou uma pessoa moderna, eu gostei do jeito que ele pediu", disse, antes de concluir: "Michael é imprevisível".

Kimmel questionou, então, sobre os planos para o casamento, se oferecendo para trabalhar como DJ na cerimônia. Gaga compartilhou projetos totalmente opostos, demonstrando não ter pensado em nada sobre o evento em si. "Eu não sei o que vamos fazer. Não temos certeza ainda. A gente fala bastante sobre só ir no cartório nós dois e depois pedir comida chinesa. Mas, também pode ser em um circo com unicórnios".

Polansky é um executivo com envolvimento em diversas instituições de caridade, e é diretor executivo da Parker Foundation, que apoia desenvolvimentos em ciência, na saúde e nas artes. O casal está junto desde dezembro de 2019.