Veja detalhes da festa 'minimalista' feita por Leticia para Juliano Cazarré

O ator Juliano Cazarré completou 44 anos na semana passada e ganhou uma festa de aniversário especial da mulher, Leticia Cazarré. A stylist mostrou detalhes da celebração em um vídeo publicado no Instagram nesta segunda-feira, 30.

Segundo Leticia, o marido havia pedido para que ela organizasse um churrasco "com muita animação para as crianças". A festa teve castelo inflável e piscina de bolinhas para os seis filhos do casal e os demais convidados.

A mesa do bolo contou com uma decoração "tropical" com docinhos. "Eu aposto sempre em uma decoração mais ‘minimalista’, é o nosso jeito. [...] Foi uma tarde muito gostosa, usando de decoração o que já tínhamos em casa. Um resultado simples, mas elegante e muito acolhedor", comentou a stylist. Assista ao vídeo da festa de aniversário acima.

Leticia e Juliano são casados há 12 anos. Juntos, eles têm seis filhos: Vicente, de 14 anos; Inácio, de 12; Gaspar, de cinco; Maria Madalena, de três; Maria Guilhermina, de dois; e Estêvão, de seis meses.