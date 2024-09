'Faça o certo, o errado todo mundo faz', diz Gusttavo Lima em 1º show após prisão revogada

No final do show em Marabá, o cantor fez um discurso aos fãs que estavam presente no Festival Plus, onde se apresentou: "Faça o certo, o errado todo mundo já faz. Seja honesto. Quando o mundo ameaçar cair sobre o teu lado, a tua honestidade te salvará."

"Seja certo, seja justo, seja honesto, para que quando tudo parecer desmoronar, só tua honestidade te salvará. Obrigada a cada um de vocês pelo carinho e pela presença", continuou ele. O momento foi registrado por fãs e divulgado nas redes sociais.

Entenda o caso

Foi justamente a viagem à Grécia, mencionada acima, que chamou a atenção de investigadores na Operação Integration. Entre os convidados da festa de aniversário do sertanejo estavam os investigados José André e Aislla, donos da empresa de apostas Vai de bet.

O casal usou a mesma aeronave que transportou Gusttavo para a Grécia e que fez na ida o trecho Goiânia-Atenas-Kavala e na volta, Kavala-Atenas-Ilhas Canárias-Goiânia. "Esses indícios reforçam a gravidade da situação e a necessidade de uma investigação minuciosa, evidenciando que a conivência de Nivaldo Batista Lima com foragidos não apenas compromete a integridade do sistema judicial, mas também perpetua a impunidade em um contexto de grave criminalidade", disse a juíza Andrea Calado da Cruz na decisão que levou ao pedido de prisão do cantor.

A defesa do cantor disse que recebeu com "tranquilidade e sentimento de justiça" a decisão do desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco que revogou a prisão. "A relação de Gusttavo Lima com as empresas investigadas era estritamente de uso de imagem e decorrente da venda de uma aeronave. Tudo feito legalmente, mediante transações bancárias, declarações aos órgãos competentes e registro na Anac", disse a defesa.