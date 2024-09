Morre Maggie Smith, premiada atriz britânica, aos 89 anos

Maggie Smith, que ganhou um Oscar por Primavera de uma Solteirona em 1969 e conquistou novos fãs no século 21 como a condessa viúva de Grantham em Downton Abbey, morreu nesta sexta, 27, disse seu publicitário. Ela tinha 89 anos. Frequentemente foi considerada a mais destacada atriz britânica de uma geração que incluiu Vanessa Redgrave e Judi Dench.

Primavera de uma Solteirona lhe rendeu o Oscar de Melhor Atriz e também o prêmio da Academia Britânica de Cinema e Televisão (Bafta) em 1969. Smith também recebeu um Oscar de Atriz Coadjuvante por Califórnia Suite em 1978. A atriz ainda ficou conhecida pelo papel como Minerva McGonagall, personagem de Harry Potter. McGonagall era a professora de "transfiguração" de Hogwarts, escola da saga.

A notícia foi confirmada por seus filhos, Chris Larkin e Toby Stephens, em comunicado divulgado pelo Guardian. "Ela morreu pacificamente no hospital nesta manhã de sexta-feira, 27 de setembro. Uma pessoa intensamente reservada, ela estava com amigos e familiares no final. Ela deixa dois filhos e cinco netos amorosos que estão arrasados com a perda de sua extraordinária mãe e avó", disseram os filhos. "Gostaríamos de aproveitar esta oportunidade para agradecer à maravilhosa equipe do Chelsea and Westminster Hospital por seu cuidado e gentileza incondicional durante seus últimos dias."

Carreira

Maggie Smigh teve uma carreira extensa tanto nos palcos quanto nas telas. Além dos dois Oscars na bagagem e cinco Baftas - também tem um Tony Award por seu papel no teatro.

Ela começou sua carreira em 1952, nos palcos, e se estabeleceu como uma das atrizes icônicas do National Theatre de Londres, assim como da Royal Shakespeare Company. Por seu trabalho na indústria, ela foi indicada a três prêmios Tony, levando o de Melhor Atriz pela peça Lettice and Lovage, de 1990.

Em 1965, ela foi indicada ao seu primeiro Oscar por Otello, e, em 1969, venceu sua primeira estatueta da Academia por A Primavera de uma Solteirona. Seu segundo prêmio na cerimônia foi pelo filme de 1978, Califórnia Suite. No Bafta, ela foi premiada por trabalhos como Uma Janela para o Amor, de 1985, e Chá com Mussolini de 2000.

Smith também estrelou sucessos como Viagens com a Minha Tia, de 1972, Morte sob o Nilo, de 1978, Mudança de Hábito, de 1992, O Jardim Secreto, de 1993 e Assassinato em Gosford Park, de 2001. Neste mesmo ano, ela entrou para o elenco da franquia Harry Potter, dando vida à professora Minerva McGonagall.

Smith ainda teve uma carreira de sucesso na televisão, principalmente por seu recente papel de Violet na série britânica Downton Abbey. Pelo trabalho, Smith recebeu nada menos que três prêmios Emmy de Melhor Atriz Coadjuvante. Com informações da Associated Press.