O que Luciana Vendramini disse sobre acusações em 'Pra Sempre Paquitas'?

Luciana Vendramini, 53 anos, não aceitou dar sua versão na série documental Pra Sempre Paquitas, do Globoplay, que vem gerando polêmicas nas redes sociais por causa de uma série de revelações - mas foi citada e criticada por Xuxa Meneghel e suas ex-assistentes de palco. A atriz rebateu as acusações por meio das redes sociais, na última semana, respondendo a comentários em seu perfil do Instagram.

Em 1987, Luciana concorreu a uma vaga de Paquita com Ana Paula Guimarães, a Catuxa ou Catu, que inclusive é diretora artística do documentário. Luciana não foi aprovada, mas posou para a revista masculina Playboy, em que alega o "título". Na capa, ela aparece com uniforme de soldadinho, como o das Paquitas. Como este termo ainda não era popular na época, Luciana é apelidada de "Xuxete" na publicação.

A história foi citada em Pra Sempre Paquitas. Xuxa e as ex-Paquitas acusam Luciana de utilizar o nome do grupo, dizendo que tinha sido uma delas, para ganhar fama e posar nua. A série também afirma que Luciana ficou apenas um mês em teste para o Show da Xuxa, e não oito, como a atriz já disse em entrevistas.

Após a repercussão da série, a ex-Paquita Andréa Veiga voltou a falar sobre Luciana em entrevista ao jornal O Globo. "Ela jura até hoje que foi Paquita. Eu fiquei vendo os comentários das pessoas depois de assistirem ao doc, e agora ficou claro. Depois disso acho que ninguém tem mais dúvida. Ela poderia falar: ‘Eu era muito criança, eu não tinha cabeça, eu fiquei lá um tempo, eu achei que passando por aquilo também tinha sido Paquita, mas, hoje em dia, eu vejo que eu não fui tanto’. Ela poderia sair bem dessa história, mas não. A verdade demora, mas chega", disse.

Sendo questionada por usuários do Instagram, Luciana Vendramini respondeu a alguns comentários e explicou sua versão do ocorrido. "Não é bem assim, temos um passado e temos nossas verdades. Não fui rejeitada, fui demitida mesmo. Esse episódio não é excluído da minha vida. É mais presente do que nunca, como por exemplo nesse momento", escreveu.

Ela também falou sobre a recusa do convite para participar das gravações da série documental. "Eu agradeci à direção do documentário, aos produtores por terem me chamado para gravar o doc. Tenho todo respeito por cada uma, principalmente pela Xuxa, que também era muito nova na época e se tornou um fenômeno", escreveu.

"Éramos todas muito novas, sem a vivência da maturidade. Sigo torcendo por cada uma delas. Rivalidade não faz parte da minha vida. Assim como a moeda, uma experiência vivida tem seus dois lados", respondeu em outra mensagem.