Morre Armando Freitas Filho, um dos mais importantes poetas brasileiros, aos 84 anos

O escritor Armando Freitas Filho, um dos mais importantes poetas da literatura brasileira, morreu aos 84 anos. A informação foi confirmada pela editora Companhia das Letras, que publicará em breve "Respiro", último livro do autor.

Nascido no Rio de Janeiro em 1940, Freitas Filho publicou seu primeiro livro, "Palavra", em 1963. Em 1985, recebeu um Prêmio Jabuti por "3x4". Também foi vencedor do Prêmio Rio de Literatura, do APCA e do Alphonsus Guimarães, da Biblioteca Nacional.

Alguns de seu títulos mais importantes são "À Mão Livre" (1979), "Rol" (1985), "Fio Terra" (2000), "Raro Mar" (2006), "Dever" (2013), "Rol" (2016) e "Arremate" (2020). Em 2003, quando completou 40 anos de carreira, sua poesia até então foi reunida na coletânea "Máquina de Escrever".