Filhos de Diddy se pronunciam após prisão sobre rumores em torno da morte da mãe

Os filhos do rapper e produtor Sean "Diddy" Combs se pronunciaram sobre teorias da conspiração em torno da família e a prisão do pai, que aconteceu na segunda-feira, 16. Entre os rumores desmentidos está a morte da mãe deles, Kim Porter, em 2018.

Quincy, 33, Christian, 26, e os gêmeos Jessie e D’Lila, de 17 anos, fizeram uma publicação conjunta em suas contas no Instagram na noite desta terça-feira, 24, falando pela primeira vez após a prisão de Diddy.

"Vimos tantos rumores falsos e dolorosos circulando sobre nossos pais, o relacionamento de Kim Porter e Sean Combs, bem como sobre o trágico falecimento de nossa mãe, que sentimos a necessidade de nos manifestar", começa o comunicado.

O texto nega que Porter tenha deixado um livro escrito. "As alegações de que nossa mãe escreveu um livro são simplesmente falsas. Ela não o fez, e qualquer pessoa que afirme ter um manuscrito está se enganando. Além disso, entenda que qualquer suposto ‘amigo’ que fale em nome de nossa mãe ou de sua família não é um amigo, nem tem os melhores interesses dela em mente", continua o texto compartilhado entre os irmãos.

O comunicado fala de como a família sofreu após a morte de Porter. "Nossas vidas foram destruídas quando perdemos nossa mãe. Ela era o nosso mundo e nada mais foi o mesmo desde que ela faleceu. Embora tenha sido incrivelmente difícil entender como ela pôde ser tirada de nós cedo demais, a causa de sua morte já foi estabelecida há muito tempo. Não houve crime. O luto é um processo que dura a vida inteira, e pedimos que todos respeitem nosso pedido de paz, pois continuamos a lidar com a perda dela todos os dias", informa.

Os irmãos dizem lamentar que estejam passando por esse momento difícil e sendo obrigados a lidar novamente com a perda da mãe. "Estamos profundamente tristes com o fato de o mundo ter feito um espetáculo do que foi o evento mais trágico de nossas vidas. Nossa mãe deve ser lembrada pela mulher linda, forte, gentil e amorosa que ela era. Sua memória não deve ser manchada por horríveis teorias da conspiração", continuam.

O texto é finalizado pedindo respeito pela mãe e concluem dizendo o quanto a amam. "Pedimos a todos que respeitem nossa mãe, Kim Porter, e que mantenham seu legado em alta consideração para que ela possa descansar em paz. É o que ela merece. Nós a amamos e sentimos sua falta, mamãe", conclui o comunicado.