Fãs de 'Bridgerton' pagaram mil dólares por baile fraudulento em Detroit

Os fãs de Bridgerton foram recebidos com alguma surpresa ao comparecer ao Detroit Bridgerton Themed Ball, um baile temático da série da Netflix que aconteceu em Detroit, Michigan, no último dia 22. De acordo com relatos nas redes sociais, o público que pagou entre 150 e mil dólares por ingressos deu de cara com um evento fraudulento, sem cadeiras para todos, e com uma inusitada dançarina de pole dance como atração principal.

A descrição no site oficial do evento prometia "um baile temático com prêmios, brindes e mais. Você terá a chance de ganhar o ‘Diamante da Estação’. O público também terá a chance de ganhar 2 mil dólares em dinheiro para o mais bem-vestido". Na realidade, os pagantes disseram que ninguém conferiu ingressos, não havia nenhum direcionamento, não houve prêmio e, no fim, muitos acabaram sentando no chão para assistir à única atração, a dançarina no meio do salão.

"Minha família e eu acabamos de sair do Baile Bridgerton de Detroit", escreveu um usuário no Reddit. "Foi absolutamente horrível. Não havia onde sentar. Embora o local fosse bom, a decoração era escassa e extremamente cafona. Nem era temático de Bridgerton! Gastamos 400 dólares em ingressos para uma experiência completamente mentirosa! Li que a empresa do evento arrecadou centenas de milhares de dólares em receita com este evento".

Outro relato no Reddit descreveu: "Você consegue imaginar entrar em um baile temático de Bridgeton com uma stripper como entretenimento? Todos os assentos estavam ocupados. Mesmo se você comprasse um ingresso Vip, não tinha onde sentar. O jantar estava nojento. O álcool deveria estar incluso... adivinhe, nada de álcool. Nenhuma organização. Poucos funcionários. Não verificaram os ingressos. As decorações eram horríveis. Superlotadas. Os convidados estavam apenas parados e acabaram indo embora".