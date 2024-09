Confeiteiro de hotel 5 estrelas de Paris assina sobremesas de chá da tarde do Palácio Tangará

Nesta semana, tanto os hóspedes quanto os visitantes do Palácio Tangará, em São Paulo, terão a chance de provar sobremesas elaboradas por um confeiteiro três estrelas Michelin. O japonês Yu Tanaka, que é responsável pelos doces servidos no estrelado restaurante Epicure, e nas outras operações gastronômicas que integram o hotel cinco estrelas Le Bistrol, em Paris, desembarcou na capital paulista no final da semana passada para fazer uma imersão na confeitaria do hotel paulistano, que é comandada pelo chef confeiteiro Arnor Porto.

Sobremesas leves e com estética apurada, são a marca registrada de Tanaka, que, vez ou outra, inclui alguns ingredientes asiáticos em suas criações. "O meu foco é a confeitaria francesa clássica, mas, sempre que possível, eu uso algum ingrediente asiático para trazer um toque a mais para as sobremesas", explica o confeiteiro japonês, que utiliza matcha (chá-verde) e yuzu (fruto cítrico japonês) em suas doces criações.

Embora seja a primeira visita de Tanaka ao País, ele também costuma trabalhar com alguns ingredientes brasileiros na confeitaria do hotel cinco estrelas em Paris. "Gosto muito de usar as frutas tropicais como manga e maracujá. E uma das baunilhas que eu utilizo vêm do Brasil", conta o confeiteiro japonês. Durante visita a capital paulista, Tanaka está tendo a chance de conhecer outros ingredientes nacionais. "A equipe brasileira tem sido tão gentil comigo. A todo momento, eles me oferecem algum ingrediente incrível para experimentar", elogia Tanaka.

Além de se encantar por frutas como o cupuaçu e o cacau in natura, Tanaka ficou impressionado com a qualidade dos laticínios disponíveis no Brasil. "Achei que teria problemas, mas o creme de leite e a manteiga produzidos no Brasil são de ótima qualidade", elogia o confeiteiro japonês.

Do Japão para Paris

Nascido em Fukuoka, no Japão, Tanaka é filho de um chef japonês formado pelo lendário chef francês Paul Bocuse (1926 - 2018). Embora ele tivesse interesse pela cozinha como um todo, ele acabou sentindo mais afinidade pela confeitaria. "Enquanto a cozinha não exige medidas exatas, a confeitaria envolve precisão. E isso, de certa forma, combina com a minha personalidade", diz Tanaka.

O confeiteiro japonês desembarcou em Paris em 2009. Depois de trabalhar na confeitaria do japonês Sadaharu Aoki, em Paris, Tanaka ingressou no Il Vino, restaurante da capital francesa onde era responsável pelas sobremesas. De lá, o confeiteiro japonês foi para o hotel cinco estrelas La Réserve Paris. E, em 2018, se tornou subchef da confeitaria do restaurante três estrelas Michelin Epicure, no hotel cinco estrelas Le Bristol. Atualmente, ele é responsável pela confeitaria do restaurante e todo o hotel.

À francesa

Três sobremesas elaboradas pelo confeiteiro francês estarão em cartaz no chá da tarde (R$ 310, por pessoa) do Palácio Tangará. Servido das 15h às 18h no restaurante Pateo do Palácio, instalado no terraço do hotel, o menu inclui sugestões como a tartelete de morango e o Le Bistrol, um entremet feito de baunilha brasileira e amêndoas, que tem o formato do icônico chaveiro do hotel parisiense. Criação de Tanaka para o Tangará, a choux de frutas combina manga, abacaxi e maracujá, além de creme de baunilha e chantilly.

O cardápio inclui também mini sanduíches como o de pepino com mascarpone, dill e hortelã, e o de salmão defumado com molho remoulade (que combina ingredientes como maionese, picles e anchovas), além de folhados, sucos e bebidas quentes, como chá e café.

As sobremesas estarão disponíveis até sexta (27) e as experiências podem ser adquiridas pelo site experienciaspalaciotangara.com.br.

Palácio Tangará

Rua Dep. Laércio Corte, 1501, Panamby. (11) 4904-4040. Instagram: @palaciotangara