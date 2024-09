Chay Suede, que participou do 'Ídolos', explica motivo de desistência da carreira de cantor

Chay Suede, um dos protagonistas de Mania de Você, novela da faixa das 21h da Globo, é conhecido por uma série de papéis de destaque na TV aberta. Porém, antes de se consolidar como ator, estreou nas telinhas investindo na música: em 2010, participou do Ídolos, reality musical da Record, e ficou em quarto lugar.

O intérprete de Mavi explicou o motivo de ter desistido da carreira de cantor. "Com certeza, a música abriu muitas portas para mim e foi um instrumento muito importante. Nem tudo que a gente ama fazer necessariamente precisa se tornar a nossa profissão", disse Suede em entrevista ao Extra.

"Conforme os anos foram passando, fui entendendo que sou, na verdade, um ator. Resolvi me dedicar completamente à interpretação porque é o que me dá mais prazer. Desde o Aymoréco (banda que tinha até 2016) não lancei mais nada", completou.

O primeiro papel dele - conquistado pela visibilidade que ganhou no reality - foi na novela musical Rebelde, de 2011, baseada na produção mexicana de mesmo nome que foi ao ar entre 2004 e 2006.

"Fui chamado para fazer Rebelde por conta da música. O diretor (Ivan Zettel) me viu no Ídolos e percebeu que eu poderia ser o sexto integrante que faltava na banda da novela", contou o ator. Na trama, contracenou com Arthur Aguiar, Lua Blanco, Mel Fronckowiak, Micael Borges e Sophia Abrahão.

Além de cantar na novela, Chay também lançou trabalhos solo e, mais tarde, criou a mencionada banda Aymoréco com o músico Diogo Strausz. O ator também solta a voz em Minha Fama de Mau, cinebiografia de Erasmo Carlos lançada em 2019.

Agora, cantar e tocar é uma atividade reservada para os momentos de lazer com a família. O ator é casado com a atriz e modelo Laura Neiva, com quem tem dois filhos: Maria, de 4 anos, e José, de 2. O casal está à espera do terceiro filho. Laura comemorou 31 anos no sábado, 21, e ganhou uma mensagem apaixonada de Suede no Instagram nesta terça, 24.