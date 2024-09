Sting anuncia três shows no Brasil; veja datas, cidades e como comprar

Sting anunciou, nesta segunda-feira, 23, que três cidades brasileiras farão parte da turnê Sting 3.0, com seu novo trio, que percorrerá Estados Unidos, Reino Unido e América Latina em 2025. No País, os shows ocorrem em 14, 16 e 18 de fevereiro, no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Curitiba, respectivamente.

Além do Brasil - o único país latino a receber mais de um show -, a turnê deve passar por Chile, Peru, Argentina, Equador, Colômbia, México e República Dominicana. O setlist incluirá hits de toda a discografia de Sting.

Clientes do banco Santander podem ter acesso à pré-venda dos ingressos a partir desta quarta-feira, 25. Nos dias 25 e 26 de setembro, clientes Santander Select e Private podem adquiri-los com parcelamento em até 5x sem juros. Para os demais clientes Santander, a pré-venda ocorre somente no dia 26.

Já a venda geral tem início na sexta-feira, 27. As entradas serão vendidas pela Ticketmaster, a partir das 10h, em ambos os dias. Nas bilheterias físicas (sem taxa de serviço), as vendas começam a partir das 11h.

Quando e onde ocorrem os shows

Rio de Janeiro, dia 14/02/2025 (Farmasi Arena), com ingressos entre R$ 230,00 e R$ 780,00

São Paulo, dia 16/02/2025 (Parque Ibirapuera), com ingressos entre R$ 340,00 e R$ 980,00

Curitiba, dia 18/02/2025 (Pedreira Paulo Leminski), com ingressos entre R$ 245,00 e R$ 840,00

O vocalista do The Police já está em turnê e percorre atualmente cidades dos Estados Unidos. No início do mês, ele lançou sua primeira música inédita desde o álbum The Bridge, de 2021. O single I Wrote Your Name (Upon My Heart) tem Sting nos vocais, guitarra e baixo e a colaboração do guitarrista Dominic Miller, do baterista Chris Maas e do tecladista e produtor Martin Kierszenbaum.

Miller e Maas fazem parte do novo trio de Sting, o Sting 3.0. Maas foi baterista de turnê da banda Mumford and Sons e Miller é um colaborador de longa data do cantor.