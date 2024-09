Preta Gil vai ao Santuário de Aparecida em meio a tratamento contra o câncer: 'Agradecer'

Preta Gil foi até o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, localizado no interior de São Paulo, no domingo, 22. Como é devota da santa, ela explicou que visitou a basílica para agradecer pela saúde de toda a sua família e também por conta de seu tratamento contra o câncer.

"Andar com fé eu vou que a fé não costuma faia! Agradecer a Nossa Senhora Aparecida por todo amparo, agradecer pelo tratamento, pela rede de apoio que tenho da família e amigos, agradecer por todos que rezam por mim! Obrigada", escreveu a cantora em uma publicação no Instagram.

No final de agosto, Preta contou aos seguidores que precisou retomar o tratamento oncológico depois de oito meses de remissão. O câncer se espalhou por quatro partes de seu corpo. Ela recebeu alta em setembro e celebrou o momento em família.

Câncer de intestino

Preta Gil foi diagnosticada com câncer de intestino no início do ano passado. Entre os sintomas que a fizeram suspeitar de um problema de saúde estavam uma intensa constipação intestinal e fezes achatadas, com muco e sangue.

À época, ela realizou sessões de radioterapia e tratamento cirúrgico. A cantora também teve de passar por uma histerectomia total abdominal, procedimento que consiste na remoção do útero.

Após o tratamento primário, ela entrou em uma fase chamada de "sem evidência da doença", segundo médicos ouvidos pelo Estadão. Em outras palavras, o câncer não era mais detectável por exames físicos, de imagem, tomografia e/ou sangue.

Em agosto, porém, a artista informou que o câncer havia voltado, sendo detectado em dois linfonodos, no peritônio - membrana na cavidade abdominal que envolve órgãos como estômago e intestino - e no ureter.

O diagnóstico veio enquanto Preta realizava exames periódicos na etapa de remissão da doença no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo.

Recentemente, em entrevista ao Fantástico, ela contou que precisou amputar o reto no ano passado, durante o tratamento.