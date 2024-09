Paolla Oliveira diz que foi retida por 5h em aeroporto em Paris após perda de passaporte

A atriz Paolla Oliveira enfrentou dificuldades ao desembarcar em Paris, na França, no domingo, 22. Em stories do Instagram, a artista contou que chegou a ficar 5 horas retida no aeroporto e correu o risco de ser deportada para o Brasil.

O motivo foi a atriz ter perdido o seu passaporte. "Suando de nervosa. Tem uma polícia que não me deixa passar para lá e ali tem outra polícia que não me deixa voltar de onde eu vim", narrou ela em um vídeo gravado enquanto estava no aeroporto.

Já na capital francesa, Paolla disse ter encontrado o documento. "Depois do desespero passado, muitas promessas para São Longuinho, promessas para todos os deuses que eu sabia (sic), que eu ainda vou ter que pagar, ameaça de ser deportada para o Brasil, de fazer um bate e volta aqui... Enfim, cheguei em Paris", afirmou.

Na sequência, a atriz apareceu à frente da Torre Eiffel.

Ela não chegou a mencionar o motivo da viagem, mas a cidade recebe a famosa Semana de Moda em Paris a partir desta segunda, 23.