Erik Menendez critica 'Monstros', adaptação do assassinato de seus pais: 'Mentiras descaradas'

Erik Menendez, um dos Irmãos Menendez presos pelo assassinato de seus pais nos anos 1990, se pronunciou sobre a nova temporada de Monstros, intitulada Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais. Criada por Ryan Murphy e produzida pela Netflix, a série antológica adapta histórias reais de assassinos a cada temporada, e em seu segundo ano contou a história da dupla que confessou o crime - e alegou, como defesa, anos de abuso emocional, físico e sexual por parte de seu pai, José Menendez.

Em uma declaração publicada por sua mulher, Tammi Menendez, no X (antigo Twitter), Erik acusou o criador da série de má intenção e descreveu a representação como baseada em caricaturas perpetuadas através dos anos. Ele ainda disse que a adaptação retrocede "décadas de progresso" em discussões de abuso sexual e traumas infantis e que Monstros é baseado em calúnias.

Leia a declaração de Erik na íntegra:

"Eu achei que tínhamos superado as mentiras e as representações horríveis de Lyle, que criaram uma caricatura enraizada em mentiras horríveis e descaradas espalhadas pela série. Só posso acreditar que elas foram feitas de propósito. É com o coração pesado que digo que acredito que Ryan Murphy não pode ser tão ingênuo e impreciso sobre os fatos de nossas vidas para fazer isso sem má intenção.

É triste para mim saber que a representação desonesta da Netflix sobre as tragédias que cercam nossos crimes levou as verdades dolorosas vários passos para trás - de volta no tempo para uma era em que a promotoria construiu uma narrativa em um sistema de crenças de que os homens não eram abusados sexualmente e que os homens vivenciavam o trauma do estupro de forma diferente das mulheres. Essas mentiras horríveis foram contestadas e expostas por inúmeras vítimas corajosas nas últimas duas décadas, que superaram sua vergonha pessoal e falaram corajosamente. Então, agora, Murphy molda sua narrativa horrível por meio de representações vis e terríveis de Lyle e de mim e calúnias desanimadoras.

A verdade não é suficiente? Deixe a verdade permanecer como a verdade. Quão desmoralizante é saber que um homem com poder pode minar décadas de progresso em lançar luz sobre traumas de infância. A violência nunca é uma resposta, nunca é uma solução e é sempre trágica. Como tal, espero que nunca seja esquecido que a violência contra uma criança cria uma centena de cenas de crime horrendas e silenciosas, sombreadas por trás do brilho e glamour e raramente expostas até que a tragédia penetre todos os envolvidos. A todos aqueles que me estenderam a mão e me apoiaram, obrigado do fundo do meu coração."

Em 1996, os dois irmãos receberam a sentença de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional e atualmente servem pena em uma instituição em San Diego. Com 53 e 56 anos, os dois irmãos Menendez se casaram com mulheres durante o seu tempo na prisão. Os dois já entraram com diversos pedidos de apelação e buscam um novo julgamento, baseado em novas evidências descobertas nos últimos anos.