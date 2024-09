Rock in Rio 2024: Veja a programação de sábado, 21

O sexto e penúltimo dia de Rock in Rio 2024 celebra a música brasileira. No sábado, 21, o festival terá shows de rock, sertanejo, MPB, trap, pop, samba, rap, eletrônica, funk, música clássica, soul, jazz e indie com mais de 80 artistas confirmados.

Confira o line-up completo do sábado, 21, com os horários dos shows de cada palco:

Palco Mundo

15h30: Para sempre trap: Cabelinho, Filipe Ret, Kayblack, Matuê, Orochi, Ryan Sp e Veigh

18h30: Para sempre MPB: Baianasystem, Carlinhos Brown, Daniela Mercury, Majur, Margareth Menezes, Ney Matogrosso e Gaby Amarantos

21h10: Para sempre sertanejo: Chitãozinho e Xororó, Orquesta Heliópolis, Ana Castela, Júnior, Luan Santana e Simone Mendes

0h10: Para sempre rock: Capital Inicial, Detonautas, NX Zero, Pitty, Rogério Flausino e Toni Garrido

Palco Sunset

16h55: Para sempre rap: Criolo, Djonga, Karol Conká, Marcelo D2 e Rael

19h45: Para sempre samba: Zeca Pagodinho, Alcione, Diogo Nogueira, Jorge Aragão, Maria Rita e Xande de Pilares

22h35: Para sempre pop: Duda Beat, Gloria Groove, Jão, Ludmilla, Luísa Sonza e Lulu Santos

New Dance Order

22h: Para sempre eletrônica: Mochakk, Beltran X Classmatic, Eli Iwasa X Ratier e Mazz X Antdot

Espaço Favela

15h: Para sempre favela é terra indígena: Kaê Guajajara convida Totonete e o grupo Dance Maré

17h: Para sempre música clássica: Nathan Amaral e Orquestra Sinfônica Brasileira Jovem

18h40: Para sempre baile de favela: Cidinho e Doca, Buchecha, Funk Orquestra, MC Carol, MC Kevin o Chris e Tati Quebra Barraco

20h40: Para sempre funk: Livinho, MC Don Juan, MC Dricka, MC Hariel, MC IG e MC PH

Global Village

15h: Para sempre jazz: Antônio Adolfo, Joabe Reis, Jonathan Ferr e Leo Gandelman

17h: Para sempre soul: Black Rio, Cláudio Zoli e Hyldon

18h40: Para sempre bossa nova: Bossacucanova e Cris Delanno, Leila Pinheiro, Roberto Menescal e Wanda Sá

20h40: Para sempre futuro ancestral: Gang do Eletro e Suraras do Tapajós

Supernova

14h30: Para sempre indie: Autoramas

16h: Para sempre indie: Vanguart

18h: Para sempre indie: Chico Chico

20h: Para sempre indie: Jean Tassy