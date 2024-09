Quem é Albert Bressan, ex-Power Couple confirmado em A Fazenda'

Albert Bressan, ex-participante do Power Couple 2022, outro reality show da TV Record, é um dos quatro paioleiros que integram agora o elenco oficial do programa rural A Fazenda. Ele tem 55 anos e é casado com a cantora Adryana Ribeiro, do grupo Adryana & A Rapaziada, que fez sucesso nos anos 2000. Na participação do casal no Power Couple 2022, eles ficaram mais de 70 dias confinados e terminaram em terceiro lugar.

Albert é natural de Ribeirão Pires, no Grande ABC. Ele é empresário de Adryana e gerencia a carreira da mulher. Atualmente, mora em Santo André, também em São Paulo, e iniciou a carreira como vendedor de hot dogs e na gerência de um restaurante.

Em 2023, os dois participaram do quadro Minha Mulher que Manda, no Programa da Eliana. Albert também participou de podcasts e deu entrevistas sobre como é participar de um reality show. Em suas redes sociais, ele relembra com frequência a participação no Power Couple.