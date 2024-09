Will Smith retribui presente de fã carioca

Will Smith trocou presentes com um fã carioca, em sua estadia aqui no Brasil, em vídeo postado na quarta-feira, 18. Ele foi comer em um restaurante no Rio e recebeu um escapulário de um dos funcionários do estabelecimento em que se encontrava, e, ao entender o significado do presente, retribuiu com uma de suas pulseiras.

O ator questiona o que é o colar, e um dos fãs presentes explica: "É algo prateado, religioso. Para proteção". Smith agradece pelo cordão e abraça o fã, retornando o presente com uma pulseira de miçangas. Ele diz: "Isso é especificamente para quando você estiver em um momento difícil, para que se lembre de que tudo vai ficar bem. Você pode lidar com isso".

Animados, os fãs presentes no estabelecimento agradeceram ao ator. Will Smith será uma das atrações do Rock in Rio na quinta-feira, 19, e já aproveitou o País em jantares com celebridades.

* Estagiária sob supervisão de Charlise Morais