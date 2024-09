Conheça o novo ônibus de Ana Castela: 'É aqui que eu vou morar'

A cantora Ana Castela, que acaba de ser indicada ao Grammy Latino, está na estrada e rodará o Brasil em um novo ônibus personalizado. Em seu Instagram, a sertaneja compartilhou um vídeo em que mostra os detalhes do veículo.

Ela pediu a ajuda dos fãs para escolher um ‘nome’ para o ônibus. Personalizado com foto da cantora do lado de fora, o veículo tem cama de casal, TV e bancos reclináveis. "Ai, que legal, é aqui que eu vou morar", comemorou ela, que ainda gravou o momento em que um padre abençoa o automóvel, tanto do lado de dentro quanto de fora.

"Está tudo limpo agora, mas daqui dois dias já vai acabar tudo. Amei!", brincou Ana. Confira o vídeo aqui .

A cantora se apresenta no Rock in Rio no sábado, 21, ao lado de Chitãozinho e Xororó, Orquestra Heliópolis, Ana Castela, Júnior, Luan Santana e Simone Mendes. É a primeira vez que a música sertaneja ganha espaço no festival.