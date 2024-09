'Não vi, portanto não falo do que não vi', diz Marlene Mattos sobre 'Pra Sempre Paquitas'

Marlene Mattos, produtora do Xou da Xuxa, foi questionada se assistirá a série documental Pra Sempre Paquitas, do Globoplay. A empresária, criadora do conceito de paquita, é citada diversas vezes durante os cinco episódios, frequentemente associada com abuso moral e crueldade com as ajudantes de Xuxa.

Marlene foi convidada a participar do documentário mas recusou, de acordo com a produtora e ex-paquita Ana Paula Guimarães: "Mandei mensagem para ela, mas infelizmente não quis participar. Desejou sucesso para a gente".

"Não vi, portanto não falo do que não vi", respondeu Marlene quando questionada pelo jornal Extra sobre Pra Sempre Paquitas. De acordo com a empresária, no entanto, isso deve mudar em breve: "Não vi, mas pretendo ver quando tiver tempo", concluiu.

Em Pra Sempre Paquitas, Marlene é culpada por assédio moral, gordofobia e, de forma geral, retratada como cruel nos bastidores de Xou da Xuxa. Ameaças de demissão e constante pressão por performance e imagem são alguns dos fatores que as paquitas citam como causadores de traumas até hoje. Em um momento do terceiro episódio, a produtora Rita Maldonado até diz: "Só não matei Marlene Mattos por causa do Código Penal".

Pra Sempre Paquitas tem cinco episódios e está disponível na íntegra no Globoplay.