Katy Perry faz participação no 'Estrela da Casa' antes de apresentação no Rock in Rio

No Brasil para o Rock in Rio, onde se apresenta nesta sexta-feira, 20, a cantora Katy Perry fez uma participação no Estrela da Casa, reality de música da Globo. A visita foi anunciada na noite desta terça-feira, 17, por Ana Clara, apresentadora da atração global. "Antes de ensaiar pro show que ela vai fazer no Rock in Rio, ela vai visitar a nossa casa pra dar um alô pra galera", disse.

Na casa, a cantora surpreendeu os participantes ao aparecer atrás de uma grande cortina estendida no jardim. Os roadies ficaram muito animados com a presença da artista, que até brincou que realizaria a cerimônia de casamento entre Unna X e Matheus.

Após as apresentações, Ana Clara também entrou na casa do reality show e levou os participantes para uma conversa com a cantora. MC Mayarah ensinou ela a dançar funk, que adorou a experiência. "Vocês são demais", elogiou.

Com um tradutor a disposição, os participantes puderam fazer perguntas à convidada, que falou bastante sobre a carreira na música, explicando que o "mundo real" é muito ruim e intenso, apesar de ser gratificante.

"Eu estou muito empolgada em estar aqui. Eu queria ouvir vocês cantarem, nem que seja por 30 segundos. Pode ser uma música minha, mesmo que vocês não saibam a letra", pediu Katy em determinado momento. Unna X e Matheus escolheram cantar Teenage Dream, e a dona da canção logo se juntou a todos.

Em seguida, cada um dos participantes de Estrela da Casa cantou uma música de sua escolha para a cantora. Por causa do tempo, MC Mayarah, Thália e Gael foram os únicos que conseguiram se apresentar. Os outros roadies puderam fazer perguntas para Katy.

Por fim, a convidada revelou que os participantes do reality poderiam ouvir Gorgeous, música inédita de seu novo álbum, 143, que será lançado na sexta-feira, 20.

Na sexta-feira, Katy Perry se apresenta no Dia Delas, quando apenas mulheres se apresentarão no Rock in Rio. Além do ícone pop, que vai lançar seu álbum de inéditas no mesmo dia do show, também estarão no palco Karol G, Cyndi Lauper, Ivete Sangalo e IZA.

A cantora chegou de chinelo no Brasil e atendeu fãs no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, onde desembarcou.