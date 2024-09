Filho de Mário Gomes pede para que internautas parem com mensagens de ódio contra a família

João Palma, filho de Mário Gomes, usou suas redes sociais nesta terça-feira, 17, para se pronunciar sobre a ordem de despejo que sua família recebeu na segunda-feira, 16. A mansão era lar da família desde 2002 e fica na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

"Vou pedir para vocês pararem com as mensagens ruins porque nunca fiz mala ninguém e ninguém da minha família fez mal a ninguém. Então peço que parem com esse ódio tão grande comigo", disse.

Anteriormente, ele já havia afirmado que não iria se pronunciar sobre o caso e prefere focar somente em sua carreira de música, mas disse que está recebendo muitas mensagens sobre o assunto.

"Não tenho tempo para perder com isso. Estou focado na minha carreira, entendeu? Tenho um projeto muito grande vindo aí por trás. Estou focado, não tenho tempo a perder. Bola pra frente e vamos seguir", afirmou na ocasião.

Entenda o caso

Desde 2019, Mário Gomes está envolvido em um processo de violação dos direitos trabalhistas. Ele perdeu um processo movido por ex-funcionários de uma fábrica de confecções da qual era dono, no Paraná, chamada MG Confecções.

A ordem de despejo de sua mansão foi expedida em 6 de setembro - a propriedade foi leiloada para o pagamento das dívidas. Localizado na "Beverly Hills carioca", em Joatinga, no Rio de Janeiro, o imóvel também acumulava dívidas com o IPTU que somavam mais R$ 100 mil. Avaliada, segundo o jornal Extra, em R$ 20 milhões, ela foi arrematada por R$ 720 mil.

O ator foi despejado de sua mansão no último domingo, 15. Em seu Instagram, alegou a "inconstitucionalidade" da decisão judicial, disse que não saíra do imóvel, e pediu ajuda para Pablo Marçal, Jair Bolsonaro, Carla Zambelli, Nikolas Ferreira, entre outros. Desde 2018, Gomes está afastado da carreira de ator.