Miley Cyrus é processada por plágio de Bruno Mars no hit 'Flowers'

Miley Cyrus está sendo processada por plágio por um dos maiores hits de sua carreira, a faixa Flowers, lançada em 2023. De acordo com a empresa Tempo Music Investments, a cantora copiou diversos elementos da música When I Was Your Man, de Bruno Mars, lançada em 2012. A artista está sendo processada junto com os dois co-compositores de Flowers, Gregory Hein e Michael Pollack.

Na ação, a empresa alega que "qualquer fã de When I Was Your Man, de Bruno Mars, sabe que Flowers, de Miley Cyrus, não alcançou todo esse sucesso sozinha. Flowers duplica vários elementos melódicos, harmônicos e líricos de When I Was Your Man, incluindo o design do tom melódico e a sequência do verso, a linha de baixo de conexão, certos compassos do refrão, certos elementos musicais teatrais, elementos líricos e progressões de acordes específicas".

O processo continua: "É inegável, com base na combinação e no número de similaridades entre as duas gravações, que Flowers não existiria sem When I Was Your Man. Com Flowers, Cyrus, Hein e Pollack criaram um trabalho derivado de When I Was Your Man sem autorização".