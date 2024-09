Academia de Cinema divulga os filmes nacionais que poderão concorrer ao Oscar

A Academia Brasileira de Cinema divulgou na segunda-feira, 16, a lista dos filmes que poderão representar o Brasil no Oscar 2025. São seis filmes, dos quais apenas um será selecionado e enviado para a avaliação da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, responsável pelo Oscar, na esperança de disputar o prêmio de melhor filme internacional.

Na semana passada, a Academia Brasileira de Cinema havia divulgado uma lista com os 12 filmes que estavam aptos para concorrer na categoria. Os títulos passaram por uma votação interna, resultando nos seis finalistas. Neste ano, a atriz e diretora Bárbara Paz é presidente da comissão de escolha. O filme selecionado será anunciado na próxima segunda, 23.

Confira os seis selecionados e saiba onde assistir:

Ainda Estou Aqui (Walter Salles)

Candidato favorito da lista, Ainda Estou Aqui estreou no Festival de Veneza 2024, onde foi ovacionado e faturou o prêmio de melhor roteiro. Ambientado no Brasil da década de 1970, o filme é adaptação do livro autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva, focado na história de sua mãe, Eunice Paiva (Fernanda Torres). Casada com um político de destaque, ela tem sua vida transformada após o exílio do marido (interpretado por Selton Mello) durante a ditadura militar.

Onde assistir: O filme fará sua estreia nacional na Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, que ocorre entre 17 e 30 de outubro. Ainda não há data confirmada de lançamento no circuito comercial.

Cidade Campo (Juliana Rojas)

Selecionado para o Festival de Berlim 2024, o filme retrata a jornada de sobrevivência de duas mulheres que perdem suas terras para um desastre natural e precisam reconstruir a vida em novos lugares. Enquanto Joana (Fernanda Vianna) foge para São Paulo, um ambiente totalmente novo, Flávia (Mirella Façanha) e sua esposa, Mara (Bruna Linzmeyer), mudam-se para a fazenda do falecido pai de Flávia, enfrentando os desafios de se adaptar à vida rural.

Onde assistir: O longa, que estreou no fim de agosto, ainda está em exibição em algumas salas de cinema. Em São Paulo, há sessões no Instituto Moreira Salles (IMS) e no Cinesystem Frei Caneca.

Levante (Lillah Halla)

Levante segue a história de Sofia (Ayomi Domenica), uma atleta de vôlei de 17 anos que, em um momento crucial de sua carreira, descobre que está grávida. Ela opta por interromper a gravidez clandestinamente, e a decisão a coloca em conflito com um grupo fundamentalista, disposto a impedi-la a qualquer custo. Determinada a seguir sua escolha, Sofia tem apoio de uma extensa rede de suporte. O longa foi selecionado para o Festival do Rio de 2023.

Onde assistir: Disponível para streaming no Telecine (Globoplay/Prime Video) e para aluguel no Apple TV+.

Motel Destino (Karim Aïnouz)

O filme de Karim Aïnouz estreou no Festival de Cannes neste ano. A trama é ambientada em um motel de beira de estrada no litoral do Ceará. Heraldo (Iago Xavier) é um jovem de origem humilde, foragido de uma gangue, que altera profundamente a vida de Elias (Fábio Assunção), gerente do motel, e sua esposa Dayana (Nataly Rocha). Nasce uma complexa dinâmica de poder e desejo entre eles. O longa explora, ainda, a revolta como formas de resistência contra a opressão social.

Onde assistir: Em cartaz nos cinemas.

Saudade Fez Morada Aqui Dentro (Haroldo Borges)

O longa acompanha a história de Bruno (Bruno Jeferson), um adolescente de 15 anos que vive em uma comunidade humilde e enfrenta os desafios de uma doença degenerativa que eventualmente o levará à cegueira. A iminente perda da visão na adolescência, já cheia de incertezas, se torna ainda mais complexa - mas o destino trágico acaba se transformando em uma jornada de aprendizado e ressignificação.

Onde assistir: O filme está em exibição no IMS, em São Paulo.

Sem Coração (Nara Normande e Tião)

Ambientado no verão de 1996, na costa de Alagoas, acompanha as últimas semanas de férias de Tamara (Maya de Vicq) em uma vila pesqueira antes de se mudar para Brasília para estudar. É quando ouve falar de uma jovem conhecida como "Sem Coração", por conta de uma cicatriz notável em seu peito. À medida que o verão avança, Tamara se sente cada vez mais atraída pela garota. O filme foi selecionado para o Festival do Rio de 2023.

Onde assistir: Disponível para streaming na Netflix e para aluguel no AppleTV+.