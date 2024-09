Sthefany Brito relata ciúme do filho com a chegada do mais novo

Sthefany Brito relatou problemas com o primogênito Enrico em suas redes sociais, na segunda-feira, 16, uma semana após o nascimento do segundo filho, Vicenzo. "Tudo que é comigo é um pouco mais difícil. Ele fica mais sensível", diz.

Vicenzo nasceu na última segunda-feira, 9. Após o nascimento do segundo filho, ela explicou que Enrico não foi para a escola de primeira, e que estava ficando na casa de seus pais. "Na terça-feira, ele pediu para ir para a escola. No dia seguinte ele foi, e estava indo super bem".

Entretanto, nesta segunda-feira, 16, Enrico pediu para que a mãe o buscasse da escola: "Ele quer que eu busque ele. Saiu sem querer ir [para a escola]. Foi caótica a saída de casa".

"Consegui me organizar minimamente. Eu fui no quarto do Enrico, terminei de botar o uniforme nele, conversei com ele, ficamos ali um pouquinho só nós dois. Aí ele desceu, quis brincar, e eu corri pro quarto do outro (Vicenzo), dei de mamar e deixei ele lá para ajudar na saída do Enrico para a escola", completou.

A atriz se lembrou também de outro pedido do filho: "Ele já me pediu para pegar ele no colo várias vezes. Porque no final da gravidez eu não conseguia mais, e eu falava que quando o irmão dele nascesse eu ia poder pegar ele. E hoje ele me cobrou exatamente isso". Ela comentou que ainda não poderia pegar Enrico no colo, pois está se recuperando do nascimento de Vicenzo.

A atriz finalizou, sobre sua maternidade: "Cada dia de uma vez, cada dia um desafio diferente".

* Estagiária sob supervisão de Charlise Morais