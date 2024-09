Uma briga entre membros da banda Jane’s Addiction aconteceu devido a "tensões e animosidade" durante sua turnê de reunião, segundo a mulher do vocalista Perry Farrell no sábado, 14. O grupo é conhecido por seus sucessos do gênero punk como Been Caught Stealing e Mountain Song, do final dos anos 1980, quando os movimentos de rock alternativo e música grunge estavam em ascensão.

Em vídeos publicados nas redes sociais do show de sexta-feira, 13, em Boston, é possível ver Farrell, de 65 anos, cantando com intensidade em seu microfone antes de se lançar contra o guitarrista Dave Navarro, empurrando-o pelo ombro e depois lhe dando um soco com a mão direita.

O registro também mostra Navarro estendendo seu braço direito para manter Farrell afastado, e em seguida, pessoas retirando o vocalista do palco. O show terminou pouco tempo depois.

"A frustração de Perry tem aumentado, noite após noite, ele sentia que o volume no palco estava extremamente alto e que o som da banda abafava sua voz", disse Etty Lau Farrell em uma publicação no Instagram na manhã de sábado. Ela acrescentou que seu marido estava sofrendo de zumbido e garganta irritada e "no final da música, não estava cantando, estava gritando apenas para ser ouvido".

Ela disse também que seu marido posteriormente desabou e chorou. A banda começou a turnê Imminent Redemption no início de agosto e ainda há 14 datas pendentes. O grupo ainda não emitiu um comunicado sobre o futuro da turnê.