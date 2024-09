Irmão de Michael e integrante do Jackson Five, Tito Jackson morre aos 70 anos

O cantor e compositor Tito Jackson, terceiro dos nove irmãos de Michael Jackson e integrante do Jackson Five, morreu neste domingo, 15. A família confirmou a informação em nota e a causa da morte não foi informada. "É com o coração partido que anunciamos que nosso amado pai, o Rock & Roll Hall of Famer Tito Jackson não está mais entre nós. Estamos chocados, tristes e com o coração partido. Nosso pai foi um homem incrível que se importou com cada um e com seu bem-estar", diz a nota assinada pelos filhos TJ, Taj e Taryll.

Tito nasceu Toriano Adaryl Jackson em 15 de outubro de 1953 na cidade de Gary, Indiana, no nordeste dos Estados Unidos. Era o guitarrista do grupo que, além dele e do rei do pop, tinha os irmãos Jackie, Jermaine e Marlon como integrantes. O Jackson Five, que foi incluído no Hall da Fama do Rock & Roll em 1997, produziu diversas músicas que foram primeiro colocado nas paradas de sucesso dos anos 1970, como "I Want You Back", "ABC" e "I'll Be There".

Em entrevista à Associated Press em dezembro de 2009, Jackson disse que a morte de seu irmão mais novo aproximou a família. Michael morreu em junho daquele ano, as vésperas de uma série de 50 shows que faria em Londres, os quais os ingressos se esgotaram em minutos.