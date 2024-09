Hospital não divulga boletim médico de Marçal por falta de autorização do candidato

O hospital Sírio-Libanês não divulgou boletins médicos do candidato Pablo Marçal (PRTB) por falta de autorização do candidato e de sua equipe. Assim, apenas a equipe de Marçal dará informações sobre seu estado de saúde.

"Boletins médicos podem apenas ser publicados com autorização dos pacientes, sendo este um procedimento que o Sírio-Libanês adota para todos os pacientes. Entretanto, caso o paciente queira, podemos publicar", afirma a unidade hospitalar.

Segundo o time de Marçal, ele teria sofrido uma fratura na costela e receberá alta nesta manhã de segunda-feira, 16. A assessoria não informou se houve pedido explícito para que o hospital não divulgasse boletins médicos do paciente.

Pablo Marçal foi atingido por uma cadeira arremessada pelo candidato do PSDB, o apresentador José Luiz Datena, durante o debate entre os concorrentes à Prefeitura de São Paulo realizado pela TV Cultura no domingo, 15.

A confusão começou com uma pergunta de Marçal relembrando um episódio em que Datena teria sido acusado de assédio por uma mulher. O apresentou negou o fato, disse que o caso nem sequer chegou a ser investigado por não haver provas e que a exposição do episódio no passado teria levado a problemas de saúde que causaram a morte da sogra. E lembrou de uma troca de mensagens com Marçal em que o candidato do PRTB teria lhe pedido desculpas por ataques em outros debates.

Ao retomar a palavra, Marçal desafiou Datena, dizendo que no debate anterior, na TV Gazeta, o apresentador teria se dirigido até ele, mas sem coragem de agredi-lo, e disse que ele não seria "homem" para isso. Datena, então, partiu em direção a Marçal, pegou a cadeira da candidata Marina Helena (Novo) e arremessou contra o oponente. As imagens mostram o objeto atingindo sobretudo o braço de Marçal.

Imagens dos bastidores do programa após o episódio mostram Marçal e Datena trocando ofensas, aos gritos, enquanto representantes da emissora e até o prefeito Ricardo Nunes (MDB) tentavam apartá-los.

O apresentador foi expulso do programa, enquanto o ex-coach decidiu, segundo a TV Cultura, deixar o estúdio alegando não estar se sentindo bem. Dali, junto com assessores, entrou em uma ambulância e foi levado ao Sírio-Libanês, onde foi atendido permaneceu em observação.