Namorada de filho de Luciano Huck revela ter tumor no joelho

Na noite deste sábado, 14, a namorada de Benício Huck, filho de Angélica e Luciano Huck, a estudante Duda Guerra contou que tem um tumor benigno no joelho. Por causa do quadro, ela fez exames em uma clínica no Rio de Janeiro. Na noite anterior, ela e o namorado aproveitaram o Rock in Rio juntos. No Instagram, Duda explicou que estava sentindo dores no joelho.

A jovem contou que tem osteocondroma, um tumor ósseo benigno, muito comum entre crianças e adolescentes. Ela assegurou que não era nada grave.

"O tumor chama osteocondroma. Tenho um no joelho esquerdo, e eu descobri ele bem novinha. Nunca tive problema com dor nem nada do tipo. Mas, de umas três semanas pra cá, eu tenho sentido muita dor nele. Estou fazendo uns exames para acompanhar e ver se vai ter necessidade de fazer cirurgia", acrescentou ela.

Quem é Duda Guerra?

Duda, de 16 anos, acumula mais de 75 mil seguidores no Instagram, onde compartilha seu cotidiano e produz conteúdos focados em moda, lifestyle e cultura pop. Em seu perfil, ela divide momentos de sua rotina escolar, alimentação, treinos e também oferece dicas de maquiagem, além de relatar seus desafios do dia a dia.

A influenciadora é bastante transparente sobre seu corpo e, em agosto, revelou que passou por uma cirurgia de implante de silicone. Duda não hesitou em dividir todos os detalhes com seus seguidores, desde o tamanho das próteses até como foi a recuperação pós-operatória.

Além disso, Duda costuma registrar suas viagens tanto pelo Brasil quanto pelo exterior, com destinos que incluem Orlando, Miami e Nova York, nos Estados Unidos, Fernando de Noronha, Dubai, Ilhas Maldivas, Turquia e Bahamas.