Quem é Rodrigo Dourado, que vai substituir Boninho na Globo?

Após 40 anos, o diretor José Bonifácio Brasil de Oliveira, mais conhecido como Boninho, anunciou sua saída da Globo nesta sexta, 13. Boninho teve uma trajetória importante na emissora e foi responsável por adaptar grandes realities ao público brasileiro, incluindo o Big Brother Brasil. A partir do ano que vem, o maior reality show do País estará sob o comando do colega do diretor, Rodrigo Dourado.

O BBB não é território desconhecido para Dourado: ele atua no programa desde a primeira edição e dirige o programa há 20 anos. O novo diretor de Gênero Reality está há 22 anos na emissora e decidiu migrar do jornalismo para o entretenimento.

Ele assumiu a direção geral do BBB há 10 anos e, há 5, migrou para a direção artística do programa. Ele também esteve à frente de outros realities ao lado de Boninho, como No Limite, The Voice Brasil e Estrela da Casa, atração atualmente no ar.

Segundo a Globo, Boninho ainda vai dirigir o especial de Roberto Carlos no final do ano. Ele chegou a receber uma proposta como talento artístico para participar de quadros, programas de TV e atuar em outros projetos, mas "optou por seguir atuando como criador, agora de forma independente", também conforme a emissora.

Boninho deixa a Globo

Boninho anunciou sua decisão em deixar a Globo na sexta por meio de uma publicação no Instagram. "Chegou a hora de voar solo. [...] Confesso que o plano era me aposentar nessa empresa que faz parte de quem eu sou e é grande incentivadora da minha paixão. Mas, aos 62 anos, é exatamente a paixão que tenho, que está mais forte do que nunca, que me motivou a topar os novos desafios que surgiram", escreveu.

O diretor afirmou que ainda segue no comando do Estrela da Casa, reality musical atualmente no ar, e que entregou um projeto que será usado no BBB 25. Ele prometeu que irá se despedir do Big Brother Brasil "com calma".

"Não é um adeus, é um até logo", prosseguiu. "Só tenho orgulho e saio com a certeza que juntos fizemos história, com um entretenimento que emocionou, divertiu e fez parte da vida de milhões de pessoas". Boninho, por fim, desejou que Dourado "escreva uma nova história para o nosso Big".