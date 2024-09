Professor que viralizou com canções infantis antirracistas lança livro para adultos

O professor, escritor e consultor Allan de Souza ficou famoso ao postar vídeos nas redes sociais cantando músicas infantis antirracistas de sua autoria com seus alunos da rede municipal do Rio. Na 27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo 2024, Allan fala sobre combate ao racismo com os adultos, dentro e fora da escola, com o lançamento do Manual Prático de Educação Antirracista.

O objetivo da obra é auxiliar pais, educadores e empresários a promoverem relações mais saudáveis e inclusivas, sem espaço para o racismo. Em 13 capítulos, Pevirguladez aborda, entre outros temas, a solidão da criança negra no ambiente escolar, os danos do racismo recreativo, o cabelo crespo como símbolo de diversidade, a saúde mental das crianças negras e o combate ao racismo no dia a dia escolar.

"A ideia do livro é essa: servir para todas as esferas sociais em que uma pessoa conviva, não somente a escola. É uma obra feita no chão dela, mas com a intenção de transpor seus muros e impactar os lares", diz o educador de 42 anos, sendo 17 deles na escola pública do Rio.

Allan percorre escolas públicas do País com oficinas e apresentações musicais no movimento que ele batizou de Música Popular Brasileira Infantil Antirracista (MPBIA). Por meio de uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação do Rio, o professor já visitou cerca de 60 escolas desde o ano passado.

Em 2023, a MPBIA foi condecorada pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro com a Medalha Pedro Ernesto, a maior honraria da Casa. "É uma oficina antirracista inédita no Brasil que busca dialogar de maneira direta com a criança e o pré-adolescente, oferecendo letramento racial a partir da primeira infância", diz o educador.

A música está presente no novo livro do professor de literatura. O lançamento da Cortez Editora traz referências bibliográficas e músicas que poderão ser acessadas por QR Code.

Um dos seus maiores sucessos, a música O meu cabelo é bem bonito, valoriza a beleza dos diversos tipos de cabelo, desde o "black power bem pretinho" até o "amarelo e bem lisinho". A canção viralizou nas redes sociais em 2022, reunindo mais de 78 mil visualizações no Youtube e 1,2 milhão no Instagram. A música inspirou comercial de TV da linha de produtos infantis Baruel Baby. No dia 21 (Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência), Allan vai lançar uma canção sobre inclusão e diversidade.

Parceria com Vini Jr. na luta contra o racismo

Paralelamente, Allan atua no Instituto Vini Jr, criado pelo jogador do Real Madrid em São Gonçalo, região metropolitana do Rio, para apoiar as escolas públicas na construção de novos modelos de ensino e aprendizagem a partir da tecnologia e do esporte. O atacante se tornou uma voz mundial pela igualdade racial após inúmeros episódios de discriminação nos estádios espanhóis.

Allan é palestrante no programa de formação continuada para os professores e gestores das nove escolas atendidas pelo instituto. As oficinas abrangem encontros presenciais sobre identificação e combate ao episódios de racismo desde a educação básica, estimulando que os professores sejam multiplicadores da mensagem antirracista.

Outra ação do instituto é o Manual de Educação Antirracista, que reúne práticas educacionais que valorizam a cultura negra, empoderam professoras e alunos e propõem a conscientização. Profissionais do instituto estimam que cerca de 5 mil alunos das escolas públicas são beneficiados pelas ações.

O instituto afirma que já existem resultados práticos. Pesquisa feita na Escola Municipal Professor Benjamin Galotti, no Morro da Providência (RJ) antes da ação do instituto apontava que 23,4% dos alunos não sabiam identificar sua cor/raça. Seis meses depois, esse número caiu para 7,8%, de acordo com os profissionais. Os alunos passaram a se autodeclarar como pretos (de 15,3% para 20%) e pardos (de 28,2% para 35,6%).

"As iniciativas e os esforços da escola contribuíram efetivamente para uma nova consciência racial - e esse resultado é um golaço, que nos enche de orgulho e reforça a importância da educação antirracista", diz o Instituto Vini Jr., por meio de nota.

* Este conteúdo foi produzido em parceria com o Instituto Vini Jr., entidade que auxilia escolas públicas na criação de novas formas de ensino e aprendizagem, valorizando a educação antirracista.

Serviço: Manual prático de educação antirracista

Autor: Allan Pevirguladez

Livro físico: R$ 45,00

Ebook: R$ 31,00

Edição: 1ª edição - Setembro de 2024

Formato: 12 x 18cm - 112 páginas

Editora: Cortez

Onde encontrar: https://www.cortezeditora.com.br/ Principais livrarias do Brasil

Serviço: Bienal do Livro - presença do autor

13/9 (sexta-feira) - 10h30 - Local: Arena Cultural

14/9 (sábado) - 11h - Local: Espaço Infâncias - Palco