Ira! toca clássicos em projeto intimista

Grandes hits, poucos músicos no palco e um clima intimista. Esta é a essência do show Ira!Folk, que retorna a São Paulo nesta sexta, 13, e sábado, 14, no Teatro Bradesco.

Criado em 2016 de maneira despretensiosa por Nasi e Edgar Scandurra, o projeto se tornou um sucesso da banda e ganhou até um DVD no final de 2017. Com Nasi nos vocais, Scandurra nos vocais e violão - e ainda os músicos Evaristo Pádua na bateria e Johnny Boy no baixo -, o projeto, apesar de similar, tem diferenças com o Acústico MTV, sucesso da banda gravado em 2004.

Segundo Scandurra explicou ao Estadão em uma entrevista sobre o projeto em 2018, a principal diferença é na forma: enquanto o show acústico tinha backing vocals, piano, violoncelo e outros instrumentos, a proposta do folk é oferecer um formato mais simples, parecido com a forma como as músicas foram compostas originalmente. "É uma forma intimista de a gente apresentar músicas que o público gosta muito", disse ele.

Entre esses sucessos que serão apresentados no show do Teatro Bradesco estão Flores em Você, Envelheço na Cidade, Tarde Vazia, O Girassol e Vida Passageira. Para Nasi, a história do Ira! foi crucial para o êxito do projeto. "Temos repertório suficiente para fazer um show que fica bem nesse formato. Pudemos resgatar canções que às vezes ficam um pouco fora de um show de rock, como Tolices", disse o vocalista, na mesma entrevista de 2018.

Ira!Folk

Teatro Bradesco. Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes.

6ª (13) e sáb. (14), 21h.

R$ 80/R$ 170

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.