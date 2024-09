Filme 'perdido' de Paul McCartney após fim dos Beatles vai passar nos cinemas brasileiros

Nos anos 1970, após o fim dos Beatles, Paul McCartney e os Wings se reuniram no lendário estúdio Abbey Road para sessões de gravação que resultariam em um documentário e um álbum ao vivo que, por décadas, permaneceu arquivado.

Agora, 50 anos depois, o projeto One Hand Clapping ganha versão remasterizada que permite aos fãs de todas as gerações reviverem momentos mágicos de um dos maiores expoentes da música pop.

Clássicos da carreira solo de Paul, como Jet, Live and Let Die e My Love, ganham nova vida. E para os fãs do quarteto de Liverpool, há ainda mais motivos para comemorar: o documentário inclui versões de Let It Be e The Long and Winding Road.

O filme será exibido em diversos cinemas brasileiros no dia 26 de setembro, com ingressos já disponíveis em pré-venda. Em São Paulo, a sessão ocorre no Shopping JK Iguatemi. Os bilhetes podem ser adquiridos por meio do site da Cinépolis.