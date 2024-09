Chad McQueen, o vilão de 'Karatê Kid', morre aos 63 anos

Chad McQueen, conhecido principalmente por seu papel como Dutch nos dois primeiros filmes de Karatê Kid, morreu aos 63 anos em 11 de setembro, em sua casa na cidade de Palm Desert, na Califórnia. De acordo com o The Hollywood Reporter, McQueen sofreu de uma falência de órgãos. Segundo seu amigo Arthur Barens, o ator sofreu uma queda em 2020 e nunca se recuperou totalmente.

A notícia foi lamentada por seus três filhos, Jeanie, Chase e Madison, em uma publicação no Instagram. "É com o coração pesado que anunciamos o falecimento de nosso pai Chad McQueen", escreveram os filhos, na legenda de fotos do ator. "Sua jornada marcante como um pai amoroso para nós, e seu compromisso inabalável com nossa mãe, realmente exemplificou uma vida cheia de amor e dedicação. Sua paixão por corridas não apenas destacou seu talento excepcional, mas também serviu como uma forma de honrar o legado de seu pai, um testamento aos valores incutidos nele. Ele transmitiu sua paixão, conhecimento e dedicação para nós e continuaremos não apenas seu legado, mas também o de nossos avós. Como família, precisamos navegar neste momento difícil e pedimos privacidade enquanto lembramos e celebramos sua vida extraordinária".

Além de ator, McQueen praticava artes marciais e era piloto de carros de corrida. Seu último trabalho nas telas foi em 2001, no filme Fall. Depois dos dois filmes de Karate Kid, lançados em 1984 e 1986, ele atuou também em longas de ação como Firepower: Inferno em Los Angeles, de 1993, e Sob o Comando do Crime, de 1996.

Filho do icônico ator de Hollywood, Steve McQueen, Chad faz parte do trio original de Karatê Kid, ao lado de William Zabka, (Johnny Lawrence) e Martin Kove (John Kreese). Ele foi o único dos três que não participou do episódio de Cobra Kai que reuniu o elenco. Um dos criadores da série derivada de Karatê Kid, Hayden Schlossberg, explicou que o ator foi contatado para participar, mas que a produção não conseguiu fechar um acordo: "Não conseguimos fazer acontecer, mas tivemos conversas divertidas com ele".