Boninho deixa Globo após 40 anos: 'Confesso que o plano era me aposentar nessa empresa'

O diretor José Bonifácio Brasil de Oliveira, mais conhecido como Boninho, anunciou sua saída da Globo nesta sexta-feira, 13. Ele permaneceu na empresa por 40 anos e era responsável por grandes programas da emissora, incluindo o Big Brother Brasil. O reality ficará a cargo de Rodrigo Dourado a partir do ano que vem.

O anúncio foi dado pelo diretor por meio de uma publicação no Instagram. Segundo Boninho, a decisão partiu dele. "Chegou a hora de voar solo. [...] Confesso que o plano era me aposentar nessa empresa que faz parte de quem eu sou e é grande incentivadora da minha paixão. Mas, aos 62 anos, é exatamente a paixão que tenho, que está mais forte do que nunca, que me motivou a topar os novos desafios que surgiram", escreveu.

Boninho detalhou ter recebido uma proposta para permanecer na emissora, mas decidiu "seguir para novos rumos, com desafios que a posição que estava nem sempre me permitia". "Uma decisão que a Globo acolheu de forma gentil, como, aliás, sempre foi nossa relação", disse.

O diretor afirmou que ainda segue no comando do Estrela da Casa, reality musical atualmente no ar, e que entregou um projeto que será usado no BBB 25. Ele prometeu que irá se despedir do Big Brother Brasil "com calma".

"Não é um adeus, é um até logo", prosseguiu. "Só tenho orgulho e saio com a certeza que juntos fizemos história, com um entretenimento que emocionou, divertiu e fez parte da vida de milhões de pessoas". Boninho, por fim, desejou que Dourado "escreva uma nova história para o nosso Big".

Relembre a trajetória de Boninho na Globo

Filho de Boni, Boninho começou sua carreira na Rádio Excelsior FM, em 1978. Depois, reestruturou a Rádio Globo FM e criou o programa de videoclipes Clip Clip na Rede Globo. Ele dirigiu diversos videoclipes para o Fantástico e para bandas como Ultraje a Rigor e Titãs. Também comandou a transmissão de eventos musicais como: Rolling Stones, Lady Gaga, AC/DC e os festivais Hollywood Rock, Rock In Rio e Lollapalooza.

O comunicador foi também responsável pelo desenvolvimento do formato reality show no Brasil, dentre os quais, o No Limite e, desde 2002, o Big Brother Brasil. Recentemente, criou o dominical É de Casa e supervisionou várias atrações do canal já na posição de diretor de gênero de variedades.