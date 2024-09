O que já se sabe sobre a nova edição de 'A Fazenda'

A Fazenda de 2024 estreia na próxima segunda-feira, 16. O programa da Record está em sua 16ª edição e promete muitas polêmicas e desafios para a disputa por R$ 2 milhões. A apresentadora Adriane Galisteu estará no comando do reality show pela quarta vez.

Veja a seguir o que já se sabe sobre a nova temporada do reality show.

Quando começa

O programa vai ao ar na Record na próxima segunda-feira, 16, às 22h30.

Qual o prêmio?

O valor do prêmio do reality rural aumentou. Dessa vez, será de R$ 2 milhões.

Quem estará no elenco?

O elenco de A Fazenda 16 ainda não foi revelado. Os participantes serão apresentados na estreia, informação confirmada pela assessoria do programa ao Estadão. O que se sabe, por enquanto, é que a nova temporada contará com 24 peões, número recorde no programa: 20 vão direto para a sede, e quatro subirão do Paiol, de acordo com a escolha do público. Dos oito participantes confinados no Paiol, seis são ex-participantes de realities, três homens e três mulheres. Os outros dois são influenciadores do Kwai. Os participantes serão pré-confinados nesta quinta-feira, 12.

Quem são os participantes cotados?

Seguindo o estilo de Boninho, do BBB, Rodrigo Carelli, diretor de núcleo de reality shows da Record, vem dando dicas sobre os participantes do reality, em formato de enigma. Elas foram divulgadas em suas redes sociais ou em entrevistas (veja abaixo).

Vários nomes estão sendo especulados a partir delas. Os palpites mais fortes incluem Sidney Sampaio, ator; Gilson de Oliveira, personal trainer que se envolveu com Gracyanne Barbosa e teria sido pivô da separação da modelo com Belo; Núbia Óliver, modelo e ex-participante da Casa dos Artistas; Raquel Brito, irmã de Davi, vencedor do BBB 24; Mani Reggo, ex-namorada de Davi; Lucas Buda, também do BBB 24, e sua ex-mulher, Camila Moura.

Outros nomes especulados são: Flora Cruz (filha de Arlindo Cruz), Flor Fernandez (ex-jurada do Show de Calouros), Sabrina Boing-Boing (DJ e tatuadora), Cinthia Cruz (ex-Chiquitita), Edilson "Capetinha" (ex-jogador de futebol), Gorete Milagres (atriz), Pepita (cantora), Diana Santana (ex-Domingo Legal), Suelen Gervásio (modelo), Thaís Bianca (ex-panicat), Alfinete (influencer), Laellyo Mesquita (apresentador), Gui Vieira (ator e modelo), Yuri Bonotto (ex-bombeiro do programa da Eliana), Beto Jamaica (cantor do É o Tchan), Rafael Pessina (repórter), Mc Don Juan (cantor) e Babi Muniz (ex-panicat).

Veja, abaixo, quais foram as dicas reveladas até o momento:

"Uma das futuras peoas da Fazenda 16 teve apenas um registro profissional na sua carteira de trabalho. E ela já teve um affair com um cantor amado pelo Brasil."

"A moda uniu a futura peoa a um cantor. Após esse affair, ela teve uma gravidez polêmica."

"Um dos futuros peões fez mais de quinze novelas, em várias emissoras diferentes."

"A futura peoa dá aula quando o assunto é polêmica. E, supostamente, se envolveu com um famoso comprometido."

"A futura peoa é conhecida por vários memes. Ela já participou de um reality e nasceu numa cidade que tem história."

"Um dos futuros peões já contracenou com um ex-BBB. E a sua primeira atuação em novelas foi aos nove anos."

"Esse futuro peão foi uma das crianças mais famosas do século 20 e nunca deixou de trabalhar na TV."

"Nascida e criada numa capital nordestina, essa futura peoa conheceu a fama há muito pouco tempo."

"Uma das futuras peoas já fez parte de programas de TV, inclusive de um reality show. Hoje ela é influenciadora e, no passado, se arriscou na carreira de funkeira."

"Este futuro peão é tão vaidoso quanto polêmico. Seus momentos midiáticos incluem desde a venda de itens pessoais, até tretas com atores famosos."

"A futura peoa já esteve em outro reality e rendeu polêmicas dentro e fora dele. Um detalhe: ela já está acostumada com os ares rurais."

"É uma peoa que trabalhava na área da educação, ela teve a coragem de trocar a área da educação para ser uma digital influencer e trabalhar na internet. Vou te dizer, ela está muito bem-sucedida nisso! E faz pouquíssimo tempo."

"O futuro peão alcançou a fama por conta de um affair. E por conta disso, todos também passaram a saber mais sobre a vaidade do rapaz."

"Antes de participar de um outro reality show, a futura peoa já entregou panfletos no sinal. Além disso, a influencer já colecionou tretas com uma ex-Power Couple."

O que mais já foi revelado?

Rodrigo Carelli contou que desta vez os novos peões chegarão de balão na sede do reality, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, sobrevoando a fazenda antes de descer no campo dos animais. Além disso, afirmou que o número de participantes homens e mulheres não será o mesmo.

A Fazenda 16 terá um quadro de comédia apresentado pela peoa Márcia Fu, que participou da última edição.