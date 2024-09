Bon Jovi ajuda a salvar mulher que tentava pular de ponte em Nashville

Alerta: o texto abaixo trata de temas como suicídios e transtornos

mentais. Se você está passando por problemas, veja ao final dele onde buscar ajuda.

A polícia de Nashville, cidade no Estado do Tennessee (EUA), postou um reconhecimento ao cantor Jon Bon Jovi por socorrer uma mulher na ponte de pedestres John Seigenthaler na noite de terça-feira, 10. De acordo com a declaração, publicada nas redes sociais do Departamento de Polícia Metropolitana de Nashville nesta quarta-feira, 11, Bon Jovi "ajudou a persuadi-la a se afastar da borda da ponte sobre o rio Cumberland e ir para um lugar seguro".

"É preciso que todos nós ajudemos a manter uns aos outros seguros", acrescentou no comunicado o chefe de polícia de Nashville, John Drake.

O The New York Times definiu o episódio como um "inesperado caso de estar no lugar certo na hora certa". Segundo o veículo, o artista, de 62 anos, estava filmando cenas para um videoclipe de sua música The People's House no local. A ponte permaneceu aberta ao público durante as filmagens, o que levou à passagem de pedestres pelas equipes.

No vídeo do momento, divulgado pelo departamento policial, Bon Jovi caminhava pela ponte com a equipe de filmagem quando eles percebem a mulher "pendurada" no parapeito da estrutura, de frente para o rio.

Acompanhado por uma assistente de produção, ele acena e se aproxima. O rockstar parece falar com a mulher e, após alguns momentos, os dois a levantam para a parte de dentro da ponte. O cantor, que é visto dando um abraço na mulher, também a acompanha para que ela deixe a ponte John Seigenthaler. O vídeo chegou a ser removido do YouTube pelo conteúdo sensível relacionado às diretrizes da comunidade sobre "suicídio e automutilação" da plataforma.

Procurado por veículos de comunicação, um representante de Bon Jovi informou que o astro optou por não compartilhar detalhes do incidente com jornalistas "por respeito à cidadã que passou por um momento de crise".

Ainda segundo o NYT, o cantor tem experiência e teria recebido treinamento para conversar com pessoas em situações vulneráveis. A JBJ Soul Foundation que ele iniciou com a mulher, Dorotheia, apoia organizações comunitárias e atua "para quebrar o ciclo de fome, pobreza e falta de moradia" em 12 Estados americanos.

Onde buscar ajuda

Se você está passando por sofrimento psíquico ou conhece alguém nessa situação, veja abaixo onde encontrar ajuda:

Centro de Valorização da Vida (CVV) - Se estiver precisando de ajuda imediata, entre em contato com o Centro de Valorização da Vida (CVV), serviço gratuito de apoio emocional que disponibiliza atendimento 24 horas por dia. O contato pode ser feito por e-mail, pelo chat no site ou pelo telefone 188.

Canal Pode Falar - Iniciativa criada pelo Unicef para oferecer escuta para adolescentes e jovens de 13 a 24 anos. O contato pode ser feito pelo WhatsApp, de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h.

SUS - Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) são unidades do Sistema Único de Saúde (SUS) voltadas para o atendimento de pacientes com transtornos mentais. Há unidades específicas para crianças e adolescentes. Na cidade de São Paulo, são 33 Caps Infantojuventis.

Mapa da Saúde Mental - O site traz mapas com unidades de saúde e iniciativas gratuitas de atendimento psicológico presencial e online. Disponibiliza ainda materiais de orientação sobre transtornos mentais.